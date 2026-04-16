Покинутая женщина в Баку - психологическая история о любви, разочаровании и одиночестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции одноимённого спектакля по произведению Оноре де Бальзака "Покинутая женщина", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Повесть Оноре де Бальзак "Покинутая женщина" - это психологическая история о любви, разочаровании и одиночестве. В центре сюжета - виконтесса де Боссеан, аристократка, пережившая болезненный разрыв с мужем. После скандала она уезжает из светского общества и живёт в уединении в провинции. Там она встречает молодого человека, между ними возникает глубокое чувство. Однако прошлые травмы, общественные предрассудки и внутренние противоречия делают эту любовь невозможной. В итоге история показывает, как искренние чувства могут разрушаться под давлением общества и личных переживаний.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческой группой постановки, поздравил коллектив с началом репетиций нового сценического проекта и пожелал успехов.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступает народный артист Марахим Фарзалибеков, переводчик и автор инсценировки - Кянан Гаджи, художник-постановщик - Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, музыкальный оформитель - Камиль Исмайлов, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссёра - Кёнуль Керимова.

В новом спектакле заняты народные артисты Мелика Асадова, Али Нурзаде, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Метанет Атакишиева, актёры Шахла Исмайлова, Гюней Акберова, Ниджат Искендеров, Фарид Гараев, а также студенты Нихад Асланов, Самира Ханларова и Али Нурзаде.

