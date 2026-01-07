Израильская группа, представив композиции в честь Азербайджана, стала победителем во Франции и Швейцарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ансамбль Sevgi (Израиль) стал победителем XX Международного конкурса традиционной музыки имени Адили Алиевой, который проводится во Франции и Швейцарии, сообщил Trend Life художественный руководитель коллектива Салман Рабаев.

На Concours International de Musique Adilia Alieva, который проходил в формате онлайн, были представлены музыкальные видеоматериалы, посвященные юбилею президента Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, известному горско-еврейскому писателю Рашбилю бен Шамаю, памяти национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и жертв Ходжалинской трагедии. Эти работы представили собой единое художественное высказывание, в котором музыка, образ и память соединяются в цельное культурное послание.

Отметим, что в состав коллектива входят выходцы из Азербайджана - Марк Агарунов – директор, Салман Рабаев -- художественный руководитель, певец, кяманчист, композитор, Ягуб Мамедов – певец, ханенде, Яков Семендуев - клавишные, аранжировщик, Рустам Юнаев - нагара, тарбука, бонги. Ансамбль Sevgi на протяжении многих лет бережно хранит и развивает традиции азербайджанской музыкальной культуры. Выступал с концертом в Баку.

Напомним, что 75-летний С.Рабаев известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе и на кяманче. Родился в Баку 22 октября 1950 года. Его настоящее имя Сиин. Родители звали его Сеней. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Он окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени Азизбекова. С 1990 года живет в Израиле. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфа, а затем в частной фирме. Музыкант искренне любит Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни, всегда поддерживает Азербайджан. В его репертуаре есть такие композиции, как "Карабах", мугам "Шур", песня Ana Kür и другие. Является членом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз".

