На строительство объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, потребуется получение разрешения

БАКУ /Trend/ - В список строительных объектов, для возведения которых не требуется разрешения, будут внесены изменения.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил требование о получении разрешений на строительство объектов, используемых в сельскохозяйственной деятельности, принятое Милли Меджлисом 19 декабря прошлого года.

Согласно изменениям, внесённым в Градостроительный и строительный кодекс, из списка строительных объектов, для возведения которых не требуется разрешения, исключены объекты, связанные с сельскохозяйственной деятельностью.

В соответствии с изменениями разрешения не потребуются для строительства следующих объектов на земельном участке, находящемся в собственности, аренде или пользовании:

- колодцы объемом не более 60 кубометров и глубиной не более 5 метров на земельных участках, находящихся в частной собственности (за исключением создаваемых на сельскохозяйственных землях);

- временные сооружения вместимостью до 100 человек (за исключением возводимых на сельскохозяйственных землях);

- теплицы высотой не более 3 метров и площадью не более 300 квадратных метров (за исключением возводимых на землях сельскохозяйственного назначения).