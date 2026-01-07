Обсуждены вопросы развития ВИЭ между «Азерэнержи» и ACWA Power

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча председателя правления ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева и председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммеда Абунаййяна.

Как сообщили Trend в «Азерэнержи», на встрече прошел обмен мнениями по вопросам подключения ветроэлектростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт к энергосистеме, текущего состояния сотрудничества и перспектив на будущее.

Было отмечено, что в ходе встречи широко обсуждались вопросы развития возобновляемых источников энергии, безопасной интеграции этих источников энергии в энергосистему, энергоменеджмента и применения новых технологий, включая системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей.

