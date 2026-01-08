Азербайджан укрепляет позиции хаба чистой энергии через "зеленые" коридоры - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Совокупная мощность трёх "зеленых" энергетических коридоров, таких как Каспий–Черное море–Европа, Азербайджан–Турция–Европа и Центральная Азия–Азербайджан–Европа, может достигать 10 ГВт возобновляемой энергии, укрепляя позиции Азербайджана как будущего хаба трансграничной передачи чистой энергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статью президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума.

Отмечается, что глобальное предложение энергии увеличилось на 13% в период с 2014 по 2023 годы, что связано с устойчивым ростом спроса.

"Индустриализация, рост населения и экономическое развитие будут ещё больше увеличивать спрос в течение следующих 25 лет, особенно со стороны развивающихся стран и азиатских экономик вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Этот рост также привел к увеличению глобальных выбросов углекислого газа на 77% с 1990 года, что подчеркивает срочную необходимость согласованных действий. В ответ более 140 стран приняли цели по достижению углеродной нейтральности, охватывающие большинство глобальных выбросов. Практический подход включает в себя: быстрое масштабирование чистой энергетики и повышения энергоэффективности, одновременно снижая экологический след существующей системы. Поскольку изменение климата не знает границ, коллективное сотрудничество является обязательным для справедливого перехода", - говорится в статье.

По словам президента SOCAR, на фоне глобальных экономических изменений и геополитической нестабильности энергетическая безопасность и климатическая устойчивость стали приоритетами для Азербайджана, формируя подход к переходу, который интегрирует возобновляемые источники энергии, не нарушая надежность системы и экономическую стабильность.

"Страна включила цель «Чистая среда и «зеленый» рост» в стратегию Azerbaijan 2030, акцентируя внимание на развитии возобновляемой энергетики. Фонд энергоэффективности поддерживает инициативы, снижающие воздействие на окружающую среду и повышающие эффективность сектора, предлагая кредиты, гранты и субсидии. Продолжая использовать углеводородный сектор, Азербайджан одновременно продвигает развитие возобновляемой энергетики. Будучи чистым экспортером электроэнергии с 2007 года, страна усилила энергетическую безопасность за счет модернизации генерации и укрепления сетей передачи. К 2023 году производство электроэнергии достигло 29,3 млрд кВт·ч, что на 25,5% больше, чем за прошлое десятилетие", - отмечается в статье.

Подчеркнуто, что согласно Стратегической дорожной карте 2016 года, правительство планирует диверсифицировать энергомикс и увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников.

По словам Р. Наджафа, технический потенциал наземных возобновляемых источников Азербайджана составляет 135 ГВт, а морской потенциал - 157 ГВт.

Отмечается, что страна ставит цель довести долю возобновляемой энергии в структуре генерации почти до 40% к 2030 году.

"За последние пять лет Азербайджан достиг заметного прогресса в развертывании возобновляемой энергетики:

солнечная электростанция Гарадаг (230 МВт) — крупнейший солнечный объект в Каспийском регионе, введён в эксплуатацию в 2023 году;

гидроэнергетика Карабаха и Восточного Зангезура — введены 32 станции мощностью 270 МВт; планируется расширение до 500 МВт;

ветростанция Хызы-Абшерон (240 МВт) — в разработке ACWA Power и SOCAR, полная мощность ожидается к концу 2025 года;

солнечные проекты Билясувар (445 МВт) и Нефтчала (315 МВт) — финансово закрыты на COP29, ожидаемое производство - более 1,7 млрд кВт·ч/год;

солнечная электростанция Шафаг (240 МВт) — первый промышленный солнечный проект на освобожденных территориях; ожидаемый годовой объём производства — 500 млн кВт·ч", - сообщается в статье.

Согласно информации, по данным Государственного комитета статистики Азербайджана, производство электроэнергии на гидроэлектростанциях выросло в 2,8 раза, а солнечная генерация увеличилась в 12,6 раза за последние пять лет.

"Национальные стратегии перехода могут приносить региональные выгоды по декарбонизации за пределами страны. Учитывая стратегическое географическое положение, существующие линии передачи и налаженное энергетическое партнерство, Азербайджан занимает уникальную позицию "моста" между Каспийским регионом, Центральной Азией и Европой.

Страна активно развивает три основных "зеленых" энергетических коридора:

Каспий – Черное море – Европа

Азербайджан – Турция – Европа

Центральная Азия – Азербайджан – Европа.

В 2022 году подписание в Бухаресте Стратегического партнерского соглашения по развитию и передаче "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией стало важным шагом к открытию "зеленого" энергетического коридора в Европу", - говорится в статье.