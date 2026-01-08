Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Вводится 10-процентная скидка на билеты по ж/д маршруту Баку-Балакен-Баку

Общество Материалы 8 января 2026 15:18 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) с 5 января 2026 года вводит 10-процентную скидку на билеты по маршруту Баку-Балакен-Баку.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ADY.

Согласно новому тарифу, который будет действовать в зимний сезон, стоимость поездки в будний день из Баку в Балакен и обратно начинается от 16,20 маната.

ADY отмечает, что целью является повышение доступности и качества услуг пассажирских перевозок.

