Пять судов ASCO попали под международные санкции в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В течение 2025 года два судна, принадлежащие ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO), и три судна, находящихся в собственности компании через ее совместное предприятие SA Maritime AFZECO, попали под санкции Европейского союза, Великобритании и Канады за предполагаемую перевозку российской сырой нефти.

Как сообщает Trend, это отмечено в годовом отчете ASCO.

Отмечается, что руководство начало юридическое расследование и готовит апелляцию, доказывающую непричастность компании и ее совместного предприятия к нарушению соответствующих санкций.

Результат и сроки рассмотрения апелляции остаются неопределенными на дату публикации данной консолидированной финансовой отчетности.

Влияние санкций на будущую деятельность и финансовое положение группы может быть значительным.

