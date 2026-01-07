Увеличился торговый оборот Азербайджана со странами ЕС

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) составил 18,716 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 951,2 миллиона долларов США или на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, по сравнению с показателями за первые 11 месяцев 2024 года объем экспорта Азербайджана в страны ЕС увеличился на 6,1%, до 16,2 миллиарда долларов США, а объем импорта из стран-членов ЕС вырос на 1%, до 2,537 миллиарда долларов США.

За 11 месяцев прошлого года доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 69,14%, а доля в импорте – 11,97%.

За отчетный период наибольший товарооборот Азербайджана последовательно сформировался с Италией, Германией, Швейцарией и Чехией.

За этот период товарооборот Азербайджана с Италией составил 11,243 миллиарда долларов США (+9%), с Германией — 1,298 миллиарда долларов США (-9%), со Швейцарией — 890,3 миллиона долларов США (в 2,1 раза больше), с Чешской Республикой — 807,6 миллиона долларов США (-22,4%).

Следует отметить, что в январе-ноябре прошлого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или 3,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 21,188 миллиарда долларов США — на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов ​долларов США или 3,8%, импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или 12,9%.

В итоге во внешней торговле образовался положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что в годовом исчислении на 3,353 миллиарда долларов, или в 2,5 раза меньше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!