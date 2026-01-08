В Сумгайыте начинается продажа квартир по схеме "аренда с правом выкупа"

БАКУ/Trend/ - Фонд ипотеки и кредитного гарантирования (Фонд) в рамках механизма аренды с правом выкупа предлагает гражданам 222 новые полностью отремонтированные квартиры в жилом комплексе на проспекте Мира в городе Сумгайыт.

Как сообщили Trend в Фонде, жилая площадь состоит из 1, 2 и 3 комнат, а ежемесячные платежи начинаются от 347 манатов.

Было отмечено, что новые квартиры будут доступны для выбора с 15:00 часов 15 января 2026 года. Граждане могут ознакомиться со списком предлагаемых квартир перейдя по ссылке.

Прием заявок и выбор квартир осуществляется через электронную систему ипотеки и кредитного гарантирования, интегрированную в электронную и информационную систему электронного правительства (e-gov.az).

Подробную информацию о порядке сдачи в аренду жилых помещений с обязательством продажи, приеме заявок, отборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az) и официальном канале YouTube (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре «1549».

Следует отметить, что на данный момент в рамках механизма аренды жилья с обязательством продажи заключено 9077 договоров аренды с гражданами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!