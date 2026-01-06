GECF назвал лидеров мирового экспорта СПГ в ноябре 2025 года

БАКУ /Trend/ - Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ноябре 2025 года вырос на 15% в годовом выражении и достиг 39,79 миллиона тонн, приблизившись к отметке в 40 миллионов тонн и установив новый рекорд для месячного показателя.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Форума стран-экспортёров газа (GECF).

"Рост экспорта был обусловлен главным образом странами, не входящими в GECF, тогда как вклад членов GECF был более умеренным и компенсировал снижение реэкспорта СПГ.

С января по ноябрь 2025 года совокупный мировой экспорт СПГ достиг 397,56 миллиона тонн, что на 6,7% (24,91 миллиона тонн) выше показателя за аналогичный период 2024 года. Основной рост пришёлся на страны, не входящие в GECF, при этом дополнительные объёмы поступили также от членов GECF.

Доля экспорта СПГ от производителей, не входящих в GECF, резко увеличилась с 51,6% в ноябре 2024 года до 56,4% в ноябре 2025 года, тогда как доля стран-членов GECF снизилась до 43,2%, а реэкспорт СПГ упал с 1,4% до 0,4%, отмечается в отчёте. США, Австралия и Катар оставались тремя крупнейшими экспортёрами СПГ в этом месяце", - отметили в GECF.

Согласно информации, мировой реэкспорт СПГ в ноябре сократился на 64% в годовом выражении - до 170 тысяч тонн, что связано со снижением поставок из Испании и Виргинских островов США.

"Испания, которая ранее реэкспортировала небольшие партии в Италию и стандартный груз в Турцию, в ноябре не осуществляла реэкспорт из-за снижения внутрегосударственной торговли СПГ. В то же время поставки Виргинских островов США в Пуэрто-Рико также уменьшились на фоне продолжения прямых поставок СПГ из США", - сообщает GECF.

Отмечается, что по итогам января-ноября совокупный мировой реэкспорт СПГ снизился на 8,9% - до 2,78 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Мировые рынки СПГ всё больше доминируются прямым экспортом крупных производителей, не входящих в GECF, в то время как реэкспорт резко сократился", - отметили в GECF.