Обнародовано количество поданных заявок в Азербайджане на обучение по стипендии в Китае и Венгрии

БАКУ/Trend/ - В рамках Программы межправительственных стипендий в Азербайджане зарегистрировано 616 заявок на обучение в Китае и Венгрии.

Как передает Trend, об этом сообщило Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана.

Отмечается, что этап приема заявок от кандидатов, желающих обучаться в Китайской Народной Республике и Венгрии в рамках Программы межправительственных стипендий на 2026-2027 учебный год, завершился 19 и 22 декабря прошлого года соответственно.

В общей сложности через электронную платформу portal.edu.az было одобрено 616 заявок: 162 - на обучение в Китае и 454 - в Венгрии. Среди подавших заявки 86 человек претендуют на бакалавриат, 457 - на магистратуру и 73 - на докторантуру.

На первоначальном этапе зафиксировано большое количество заявок. При этом, независимо от их числа и уровня конкуренции, оценка будет проводиться на основе требований и критериев, заранее установленных в соответствующих объявлениях для обеих стран.

На следующем этапе собеседования пройдут только кандидаты, прошедшие предварительный отбор, с участием экспертов по соответствующим направлениям, назначенных Министерством науки и образования, Государственным агентством по науке и высшему образованию, профильными государственными органами и высшими учебными заведениями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!