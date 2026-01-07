Названо количество задержанных за попытки незаконного пересечения границы Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В прошлом году были задержаны 6 человек, пытавшихся тайно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как передает Trend, информацию об этом опубликовала Государственная пограничная служба Азербайджана.

Сообщается, что 516 человек были задержаны за нарушение государственной границы, 1226 - за нарушение пограничного режима, 3922 человека объявлены в розыск, и 108 человек задержаны с поддельными документами.

За использование чужих документов задержаны 8 человек, а 6 человек задержаны за попытку тайного пересечения государственной границы через контрольно-пропускные пункты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!