Завершилось строительство Хызы-Абшеронской ВЭС

БАКУ/Trend/ - Успешно завершилось строительство Хызы-Абшеронской ветроэлектростанции (ВЭС).

Как передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время встречи с председателем Совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммадом Абунайяном.

"В ходе встречи компания ACWA Power была высоко оценена как один из ключевых партнеров Азербайджана в энергетическом секторе, при этом подчеркивалось, что данное сотрудничество является наглядным проявлением братских отношений с Саудовской Аравией.

Было отмечено значение совместно реализуемых стратегических проектов - Хызы-Абшеронской ветровой электростанции мощностью 240 МВт, а также проектов по опреснению морской воды. Подчеркивалось, что строительство ветровой электростанции и ее подключение к сети успешно завершены, и особая роль в этом процессе была отведена эффективному сотрудничеству", - говорится в информации.

Как сообщили в Минэнерго, в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии реализации проектов по интерконнекторам электроэнергии по маршрутам Черное море, Европа, Центральная Азия и Нахчыван, а также о сотрудничестве между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и Королевством Саудовская Аравия в сфере развития и передачи зеленой энергии.

Подчеркнуто, что были рассмотрены перспективы сотрудничества с компанией не только в области производства электроэнергии, но и в сфере ее передачи.

Отметим, что 9 января 2020 года между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия было подписано Исполнительное соглашение. В соответствии с данным соглашением предусматривалась реализация пилотного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 240 МВт компанией ACWA Power. В этом направлении 30 декабря 2020 года между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и ОАО «Азерэнержи», с одной стороны, и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия — с другой, были подписаны Инвестиционное соглашение, Договор купли-продажи электроэнергии и Договор о подключении к передающей сети по проекту ветровой электростанции мощностью 240 МВт.

Согласно предварительным расчетам, станция будет вырабатывать 1 миллиард кВт·ч электроэнергии в год, что позволит ежегодно экономить 220 миллионов кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу более 400 тысяч тонн углеродных выбросов, а также обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домов. Общая стоимость проекта составляет приблизительно 300 миллионов долларов США, при этом его реализация полностью предусмотрена за счёт иностранных инвестиций.