Замминистра иностранных дел Ирана совершит визит в Армению

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванчи в рамках политических консультаций 7 января совершит визит в Армению.

Об этом Trend передает со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в ходе визита Тахт Раванчи планирует провести наряду с политическими консультациями между заместителями министров иностранных дел двух стран, также встречи с другими официальными лицами Армении.

Сообщается, что будут проведены консультации по сотрудничеству между двумя странами в экономической, торговой, транзитной, транспортной и других областях.

В ходе визита в Армению иранский чиновник также поделится мнениями по вопросам мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

