Обсуждено энергосотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - В рамках церемонии открытия ветроэлектростанции «Хызы-Абшерон» состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассером Аль-Кахтани.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

"Было выражено удовлетворение крепкими дружескими и партнёрскими отношениями между двумя странами. Проект ветроэлектростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, реализуемый компанией ACWA Power, был оценен как символ братства и партнёрства. Отмечено, что это сотрудничество будет расширяться за счёт других перспективных проектов", - говорится в информации.

Отмечается, что во время беседы состоялся обмен мнениями по сотрудничеству с Саудовской Аравией в формате «ОПЕК+», а также в сферах углеводородов, возобновляемой энергии, энергоэффективности и регулирования.

Подчеркнуто, что обсуждались возможности сотрудничества в рамках региональных энергетических связей, а также планы в связи с энергетическими интерконнекторами между Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком.