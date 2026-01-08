Президент Ильхам Алиев: В предстоящие годы строительство в Азербайджане станций, работающих на возобновляемой энергии, приобретет широкий размах

БАКУ/Trend/ - Учитывая, что в предстоящие годы строительство в Азербайджане станций, работающих на возобновляемой энергии, приобретет широкий размах, деятельность азербайджанских энергетиков, конечно, всегда должна быть на высоком уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 января на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

"Конечно, следует высоко оценить труд азербайджанских энергетиков, потому что ввод в эксплуатацию в последние годы новых генерирующих мощностей в нашей стране является как весьма сложным, так и ответственным процессом. В том числе и интеграция больших объемов видов возобновляемой энергии в нашу общую энергетическую систему, конечно же, требует высокого профессионализма, значительных ресурсов. Учитывая, что в предстоящие годы строительство в Азербайджане станций, работающих на возобновляемой энергии, приобретет широкий размах, деятельность азербайджанских энергетиков, конечно, всегда должна быть на высоком уровне. Таким образом, здесь мы видим весьма успешный пример международного сотрудничества. Также хотел бы отметить, что в дальнейшем созданием видов возобновляемой энергии в большей степени будут заниматься иностранные инвесторы. В то же время азербайджанские компании также начали проявлять интерес к данному направлению, и уже начато строительство нескольких солнечных электростанций.

В целом, могу сказать, что модернизация, развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы были определены в качестве одного из основных приоритетов. Можно сказать, что за последние почти 20 лет наша энергетическая система, то есть генерирующие мощности, высокомощные подстанции и линии электропередачи, была полностью обновлена", - сказал глава государства.