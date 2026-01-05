Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Говоря о критериях, привлекающих туристов в Азербайджан, глава государства также отметил, что через два месяца, впервые в Шахдаге пройдет Кубок мира по лыжному спорту. «Впервые в Шахдаге пройдет Кубок мира. Мы уже заняли свое место в календаре Международной федерации лыжного спорта. Азербайджан – южная страна, но пляжи находятся недалеко отсюда. Большим развивающимся проектом является проект Sea Breeze, который также уникален по своей мощности, масштабу и красоте. Ничего подобного нет нигде в мире. Там в одном месте объединены гостиничный отдых, развлечения, жилые участки», - добавил Президент.

