Из Азербайджана в Армению будет отправлена очередная партия нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - 8 января 2026 года с железнодорожной станции Гюздек и Бакинской грузовой станции будет осуществлена ​​очередная поставка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Trend, предусмотрена поставка 1000 тонн бензина марки 92, 1000 тонн дизельного топлива и 1800 тонн бензина марки 95.

Следует отметить, что 18 декабря прошлого года Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) отправила в Армению первую партию нефтепродуктов местного производства. Так, грузовым поездом "Азербайджанских железных дорог" с Бакинской грузовой станции в направлении станции ​​Беюк-Кесик было отправлено 1220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95, загруженных в 22 вагона-цистерны.

