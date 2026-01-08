Выросли экспортные доходы SOCAR Polymer за январь-ноябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года экспортные доходы SOCAR Polymer составили 242,8 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, этот показатель на 10,1 миллиона долларов США или на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО SOCAR Polymer, ЗАО AzerGold, ООО Азералюминиум, Управление газового экспорта SOCAR, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", ООО "SOCAR-DALĞIC", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО Завод минеральной воды "İstisu", а также Служба энергетики Нахчыванской Автономной Республики.