Президент Ильхам Алиев: Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью

БАКУ/Trend/ - Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 января на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

"Сегодня в различных уголках нашей страны развиваются виды возобновляемой энергии. Очередные крупные станции планируется открыть в Билясуваре, Нефтчале, Нахчыване, на освобожденных от оккупации территориях. Ранее была открыта станция в Гарадагском районе, сегодня – в Хызинском и Абшеронском районах. То есть географическое положение Азербайджана таково, что виды возобновляемой энергии можно производить в любом регионе. Я уже не говорю о потенциале Каспийского моря. По международным оценкам, ветровой потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря составляет 157 гигаватт. В предстоящие годы этот процесс приобретет уже широкий размах. Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому приглашаю зарубежных инвесторов к работе как в этом секторе, так и в других секторах, требующих большие объемы электроэнергии. В частности, приглашаю инвестировать в сферу искусственного интеллекта, создание дата-центров и другие отрасли, нуждающиеся в больших энергетических мощностях. Приглашаю также азербайджанские компании", - сказал глава государства.