Импорт СПГ в Европе достиг рекордного уровня в ноябре 2025 года

БАКУ/Trend/ - Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в ноябре 2025 года резко вырос и достиг 12,44 миллиона тонн - самого высокого уровня за весь период наблюдений для этого месяца.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Форума стран-экспортёров газа (GECF).

Отмечается, что рост СПГ произошел на фоне сокращения поставок по трубопроводам и увеличения трансграничной торговли газом.

"Ноябрь стал рекордным месяцем по импорту СПГ в Европе, что связано как с уменьшением поставок по трубопроводам, так и с ростом трансграничной торговли.

Лидерами по росту импорта стали Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. В Бельгии, Нидерландах и Великобритании объёмы поставок СПГ резко увеличились на фоне снижения потоков газа из Норвегии по трубопроводам. Бельгия также получила дополнительный СПГ для компенсации увеличившегося экспорта по трубопроводам в Германию и Нидерланды.

Даже страны с ростом поставок по трубопроводам, такие как Франция и Германия, увеличивали импорт СПГ, чтобы обеспечить экспорт газа на соседние рынки. Франция поставляла больше газа в Испанию и Швейцарию, а Германия расширила поставки в Австрию, Чехию и Польшу. В Италии сокращение поставок по трубопроводу из Алжира, в сочетании с ростом экспорта в Швейцарию, поддержало увеличение импорта СПГ", - сообщили в GECF.

Согласно информации, в Турции импорт СПГ вырос на фоне более холодной, чем обычно, погоды и увеличения сезонного спроса, отметили в отчёте.

Сообщается, что по итогам января-ноября совокупный импорт СПГ в Европе достиг 117,97 миллиона тонн, увеличившись на 31% (27,77 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчёркивает растущую роль СПГ в балансировке региональных рынков газа.

"Рекордные объёмы поставок СПГ подчёркивают продолжающуюся зависимость Европы от гибких поставок газа для обеспечения энергетической безопасности на фоне меняющейся конъюнктуры трубопроводных поставок", - добавили в GECF.