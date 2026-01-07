Создается Азербайджано-Сирийский деловой совет

БАКУ/Trend/ - Планируется создание Азербайджано-Сирийского делового совета.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

"Создание Азербайджано-Сирийского делового совета планируется для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и расширения делового сотрудничества.

В этом контексте местные компании, заинтересованные в сотрудничестве с сирийским рынком, работающие в сфере торговли, инвестиций, информационных технологий, строительства, производства, промышленности, услуг и других областях, могут обратиться к AZPROMO", - подчеркивается в заявлении.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем торговых операций с Сирийской Арабской Республикой в январе–ноябре 2025 года составил 91,892 млн долларов США, что в 92,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (90,9 тыс. долларов США).

Стоит отметить, что 2 августа 2025 года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

В рамках первой стадии проекта планируется поставка 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ транспортируется через город Килис в Турции и поступает на электростанции в Алеппо и Хомсе, где используется для производства электроэнергии. По прогнозам, это обеспечит генерацию 1 200–1 300 мегаватт электроэнергии.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, с момента начала экспорта газа в Сирию (2 августа 2025 года) до 1 ноября 2025 года было поставлено 153,157 млн кубометров газа на сумму 52,501 млн долларов США.

