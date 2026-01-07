Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре прошлого года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами Содружества независимых государств (СНГ) составил 6,784 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 458,5 миллиона долларов США или на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, по сравнению с 11 месяцами 2024 года стоимость экспорта Азербайджана в страны СНГ увеличилась на 4,3% до 1,627 миллиарда долларов США, а стоимость импорта выросла на 8,2% до 5,157 миллиарда долларов США.

Доля стран СНГ в общем объеме экспорта Азербайджана за 11 месяцев прошлого года составила 6,95%, а их доля в импорте составила 24,34%.

За отчетный период наибольший товарооборот Азербайджана среди стран СНГ сформировался с Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Товарооборот Азербайджана с Россией за указанный период составил 4,508 миллиарда долларов США (+3%), с Казахстаном – 627,2 миллиона долларов США (в 1,5 раза больше), а с Узбекистаном – 506,6 миллиона долларов США (в 2,3 раза больше).

Следует отметить, что в январе-ноябре прошлого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или 3,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США – на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов ​​долларов США или 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или 12,9%.

В итоге, в сфере внешней торговли сформировано положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что в 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше годового показателя.

