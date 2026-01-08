Депозитные сейфы от Халг Банка

Халг Банк предлагает своим клиентам услугу депозитных сейфов для надежного и безопасного хранения ценностей.

Депозитные сейфы, соответствующие современным стандартам безопасности, позволяют хранить документы, ювелирные изделия, драгоценные металлы и другие ценные предметы в полностью защищённых условиях. Клиенты могут получать доступ к содержимому сейфа в любое время в рабочие часы банка. Сейфы представлены в нескольких размерах, что дает возможность выбрать оптимальный вариант в соответствии с индивидуальными потребностями. Стоимость аренды зависит от срока аренды и размера сейфа и начинается от 5 AZN в месяц.

Услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц. Для оформления депозитного сейфа необходимо обратиться в филиалы Халг Банк, где данная услуга активна.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.