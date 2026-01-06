Лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о многонациональных силах

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский, Президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.

Как сообщает Trend, документ был подписан во вторник в Париже по итогам саммита «Коалиции желающих».

В заявлении отмечается, что между Украиной, Францией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии была принята Декларация о намерениях, касающаяся развертывания многонациональных сил для поддержки обороны, восстановления и обеспечения стратегической стабильности Украины.

По словам Президента Франции Эммануэля Макрона, после окончания войны численность украинских военнослужащих достигнет 700 тысяч человек, при этом западные партнеры пообещали оказать поддержку в реализации этого процесса.

Он также подчеркнул, что иностранные силы, входящие в «Коалицию желающих», будут развернуты на суше, в воздухе и на море на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня.