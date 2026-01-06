Азербайджан как энергетический хаб Европы: от диверсификации к незаменимости

БАКУ/Trend/ - Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы за последние годы претерпела качественную трансформацию. Если изначально страна рассматривалась прежде всего как один из альтернативных источников и маршрутов поставок энергоресурсов, то сегодня Азербайджан фактически стал одним из ключевых, и даже незаменимых энергетических партнеров европейского континента.

На этапе формирования Южного газового коридора он воспринимался в первую очередь как элемент диверсификации — способ снизить зависимость Европы от ограниченного числа поставщиков и маршрутов. Однако уже тогда Азербайджан взял на себя гораздо более широкую ответственность, выступив не просто источником газа, а инициатором и гарантом создания устойчивой трансрегиональной энергетической инфраструктуры, связывающей Каспийский регион с Европой. Реализация Южного газового коридора стала доказательством того, что Баку способен выполнять масштабные обязательства в долгосрочной перспективе, обеспечивая стабильность поставок даже в условиях глобальной турбулентности.

Качественно новая роль Азербайджана проявилась после февраля 2022 года, когда Европа столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом. В условиях резкого дефицита газа и роста цен именно Азербайджан оперативно оказал поддержку тем странам, которые внезапно оказались перед угрозой энергетической нестабильности. Баку не только обеспечил выполнение всех действующих контрактов, но и выразил готовность увеличить поставки при необходимости, тем самым вновь подтвердив свою репутацию надежного и ответственного партнера.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января, экспорт газа из Азербайджана растет как по объемам, так и по географии охвата.

«На данный момент мы поставляем газ в 14 стран, в 11 из них на регулярной основе. Есть страны, которые получали азербайджанский газ в 2024 году, но затем прекратили закупки из-за наличия других источников. Но это своего рода поставки по требованию: когда им нужно, мы начинаем поставки, когда им не нужно, прекращаем. Но в целом географический охват трубопроводным газом из Азербайджана составляет 14 стран, и в этом году к ним добавятся еще две европейские страны. Таким образом, в целом их будет 16, и это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа. Ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в столько стран, как Азербайджан», - сказал глава государства.

Такие показатели наглядно отражают уникальность позиции Азербайджана на мировом энергетическом рынке и подтверждают его переход от роли альтернативного поставщика к статусу системообразующего игрока. При этом у страны есть все необходимые ресурсы для дальнейшего расширения экспорта. Скоро ожидается начало добычи газа с глубоководной части месторождения «Азери–Чираг–Гюнешли», реализация проекта Shah Deniz Compression, а также развитие месторождений «Бабек» и «Абшерон».

Проект Shah Deniz Compression стоимостью 2,9 млрд долларов США является следующим этапом разработки гигантского месторождения «Шах Дениз». Его основная цель — обеспечить добычу газа из залежей с низким пластовым давлением, сделав их доступными для эксплуатации и достигнув максимального коэффициента извлечения газа. Ожидается, что реализация проекта позволит дополнительно добыть и экспортировать около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата.

В рамках второго этапа разработки месторождения «Абшерон» на пиковом уровне добыча составит 12,7 миллиона кубометров газа в сутки, что эквивалентно 4,5 миллиарда кубометров в год, а также 37 тысяч баррелей конденсата в сутки. Запуск производства в рамках второй фазы планируется на конец 2028 — начало 2029 года.

По предварительным оценкам, запасы перспективной структуры «Бабек» могут достигать 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата, что существенно укрепляет долгосрочный экспортный потенциал Азербайджана.

Параллельно страна активно развивает сферу «зеленой» энергетики, что позволяет оптимизировать внутренний энергобаланс и высвобождать дополнительные объемы природного газа для экспорта. При этом Азербайджан демонстрирует реалистичный и прагматичный подход к энергетическому переходу, исходя из понимания того, что полный отказ от ископаемого топлива в краткосрочной перспективе невозможен без серьезных рисков для энергобезопасности. Инвестиции в традиционную энергетику наряду с развитием возобновляемых источников энергии рассматриваются как необходимое условие стабильности как отдельных стран, так и целых регионов.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, ответственность стран, богатых нефтью и газом, демонстрируют такие страны, как Азербайджан и многие другие, которые имеют большие запасы нефти и газа, но инвестируют в зеленую энергетику.

«Поэтому я думаю, что сейчас в европейских институтах также понимают, что этой мании против ископаемого топлива должен быть положен конец. Должны возобладать прагматизм и реализм», - сказал глава государства.

В этом контексте особую значимость приобретает пересмотр подходов со стороны международных финансовых институтов, которые в последние годы активно продвигали отказ от финансирования проектов в сфере ископаемого топлива. Практика показала, что без инвестиций в газовую инфраструктуру невозможно обеспечить ни стабильность энергоснабжения, ни последовательный переход к «чистой» энергии, а потому подобные решения не должны приниматься в ущерб энергетической безопасности.

Важным направлением дальнейшего развития становятся и «зеленые» энергетические коридоры, которые органично дополняют существующую газовую инфраструктуру и формируют основу для экспорта «чистой» энергии. Среди них — маршруты «Каспий – Черное море – Европа», «Центральная Азия – Азербайджан», «Азербайджан – Турция – Европа» и «Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария». Эти проекты усиливают роль Азербайджана как ключевого связующего звена между регионами и рынками.

Таким образом, Азербайджан, который изначально рассматривался как источник диверсификации маршрутов и поставок энергоресурсов, уже сегодня является незаменимым партнером для Европы и за ее пределами. В будущем эта роль будет лишь усиливаться, приобретая все более комплексный характер за счет сочетания надежных поставок газа, развития инфраструктуры и экспорта «чистой» энергии.