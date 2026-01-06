Обновлён автобусный парк на одном из регулярных маршрутов - AYNA

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 7 января на линию регулярного маршрута №525, связывающую поселок Масазыр со станцией метро "Мемар Аджеми", привлекаются еще 10 современных, комфортабельных, экологически чистых автобусов марки "King Long", оснащенных технологией CNG.

Об этом Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отметим, что часть автобусов на маршруте была обновлена перевозчиком в 2025 году. В настоящее время на линии вводятся в эксплуатацию новоприобретенные транспортные средства с большей пассажировместимостью. В ближайшие месяцы будет обеспечено обновление и другой части автобусов на маршруте. 25 автобусов на маршруте будут обслуживать пассажиров с интервалом в 6-7 минут.

