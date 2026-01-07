Минэнерго США объявило о начале продажи венесуэльской нефти

БАКУ /Trend/ - Правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве энергетики США.

Сообщается, что все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут в первую очередь зачислены на контролируемые США счета в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки.

"Эти средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США. Продажа нефти начнётся немедленно, ожидается продажа примерно 30–50 миллионов баррелей. Она будет продолжаться неограниченно долго", - отметили в министерстве.