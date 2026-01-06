На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана используют LED-системы освещения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с политикой Президента Ильхама Алиева по развитию освобожденных от оккупации территорий как «Зоны зеленой энергии», в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура последовательно расширяется использование потенциала возобновляемых источников энергии и внедряются современные технологии, повышающие энергоэффективность.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на информацию Министерства энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в этом контексте LED технологии, отличающиеся низким энергопотреблением, длительным сроком службы и низкими затратами на техническое обслуживание по сравнению с традиционными системами освещения, являются одним из главных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие «зеленых энергетических зон».

В качестве неотъемлемой части инфраструктуры современного градостроительства и населенных пунктов в настоящее время широко используются гибридные системы освещения на основе LED и солнечной энергии.

На сегодняшний день в этих районах установлено более 7000 LED осветительных приборов. Примерно 40 процентов из них, или 3000 единиц, представляют собой гибридные системы на солнечной энергии.

В Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Шуше, Ходжалы, Лачине, Агдере и других городах и регионах при освещении новых улиц и автомобильных дорог в основном используются LED-технологии. В ряде населенных пунктов установлены автономные опоры освещения с монокристаллическими солнечными панелями, что позволяет минимизировать зависимость от централизованной электрической сети. На фоне поэтапного продолжения восстановительных и реконструкционных работ ожидается, что в последующие годы эти показатели будут еще выше.

Следует отметить, что согласно международной практике, уличное освещение в населенных пунктах составляет примерно 2–5 процентов общего потребления электроэнергии. В последние годы в ряде стран переход на системы на основе LED и солнечной энергии привел к снижению этого показателя в 2 раза.

