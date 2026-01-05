Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны

Политика Материалы 5 января 2026 23:58 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны. Потому что это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что для нашего общего развития каждый человек, особенно должностное лицо, должен работать от всего сердца, глава государства сказал: «Особенно после такой грандиозной и исторической Победы сейчас в обществе царит такое хорошее настроение. Последние пять лет мы все жили как гордые и счастливые люди. Поэтому к проблемам в обществе, к произволу чиновников в отношении кадров мы все должны быть нетерпимыми, во главе со мной, все должны быть нетерпимыми».

