Энергетика Материалы 7 января 2026 09:42 (UTC +04:00)
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,07 доллара США, или 0,1% и составила 65,73 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 0,03 доллара США, или 0,1%, и составила 63,99 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,07 доллара США, или 0,2% и составила 33,47 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара США или 0,1% и составила 62,92 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.

