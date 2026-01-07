Памяти французской киноактрисы Брижит Бардо - посвящение азербайджанского вокалиста Ризвана Садырханова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мастер сцены, азербайджанский оперный вокалист и композитор Ризван (Ридван) Садырханов создал музыкальную композицию Et Dieu créa la Femme ! À la mémoire de Brigitte Bardot, посвященную памяти французской киноактрисы, певицы, фотомодели, писательницы и активистки движения за права животных Брижит Бардо (1934-2025), сообщает Trend Life.

Напомним, что ранее музыкант создал произведения памяти Алена Делона, Жан-Поля Бельмондо, Тото Кутуньо и т.д.

Ризван (Ридван) Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности "Горный инженер", Музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. Лауреат международных конкурсов.

Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения.

За годы творческой деятельности им выпущено около десяти дисков. Автор многих песен, музыки к кинофильмам. Им написано около тысячи произведений, среди которых композиции на стихи азербайджанских классиков - Мехсети Гянджеви, Гатрана Тебризи, Шахрияра, Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Гусейна Джавида, Микаила Мушфига и др., а также памяти мастеров кино и музыки. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!