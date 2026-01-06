После капитального ремонта первый рейс судна "Муровдаг" планируется из Египта в США

БАКУ/Trend/ - Судно типа Handysize «Муровдаг», принадлежащее ASCO, входящей в AZCON Holding, прошло капитальный ремонт на судостроительном заводе «Özata» в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были выполнены с высоким уровнем профессионализма под контролем классификационного общества RINA, являющегося членом Международной ассоциации классификационных обществ (IACS).

"В ходе ремонта особое внимание было уделено надежности механических и технических систем. Капитальный ремонт главных двигателей был выполнен сервисной компанией, утвержденной производителем, с участием судового суперинтенданта. Ремонт трех вспомогательных двигателей осуществлялся совместно судовым экипажем и инженерами компании-производителя.

В машинном отделении толщина трубопроводов была проверена с использованием лазерных измерений, а трубы, признанные непригодными к эксплуатации, заменены новыми. Электрические щиты и оборудование прошли полное тестирование.

Одним из приоритетов ремонтного процесса являлась охрана окружающей среды. В рамках пятилетнего плана технического обслуживания была выполнена регламентная проверка и обслуживание системы управления балластными водами (BWTS). Система была модифицирована для выполнения балластных операций в водах США, что позволило судну «Муровдаг» осуществлять балластные операции без ограничений во всех морских районах мира.

В соответствии с требованиями международных конвенций грузоподъемные устройства прошли необходимые испытания, а производитель официально подтвердил полную работоспособность всех систем. Навигационное оборудование было проверено, по необходимым устройствам производители выдали соответствующие сервисные акты.

На палубе и в грузовых трюмах выполнены покрасочные работы, подводная часть корпуса очищена и покрыта специальным защитным покрытием. Кроме того, подтверждена полная функциональная готовность системы контроля выбросов «EPL».

По итогам капитального ремонта судно «Муровдаг» было модернизировано и возвращено в эксплуатацию в более безопасном состоянии, полностью соответствующем международным требованиям. После капитального ремонта первый рейс судна «Муровдаг» планируется из Египта в США.

Дедвейт судна составляет 38 000 тонн. Его длина — 180 метров, ширина — 30 метров, высота борта — 15 метров, осадка — 10,47 метра. Максимальная скорость судна — 15,7 узла. Оптимальная осадка при полной загрузке обеспечивает возможность захода судна в ряд мелководных портов", - говорится в информации ASCO.

