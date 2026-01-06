Азербайджан вошел в число лучших стран мира по эффективности интернет-услуг

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк опубликовал 30 декабря 2025 года отчет Международного оценивания (Business Ready – B-READY 2025).

Как сообщает Trend, согласно отчету, Азербайджан добился высоких результатов в сфере коммунальных услуг, особенно в сфере интернет-услуг.

Азербайджан занял 5-е место среди 101 страны по операционной эффективности интернет-услуг (5-е место с 31,05 баллами). Одновременно страна вошла в топ-30 по качеству регулирования (17-е место с 30,83 баллами) и показателям прозрачности управления (27-е место с 29,17 баллами).

В целом, Азербайджан занял 25-е место по индикатору коммунальных услуг с 83,05 баллами, опередив по этому результату другие страны региона. Отметим, что в сфере коммунальных услуг именно интернет-сервисы стали субиндикатором, вносящим наибольший вклад в развитие страны.

Оценка Business Ready основана на международной методологии, измеряющей качество государственных услуг, нормативно-правовую среду и операционную эффективность.

