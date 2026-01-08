Названо количество установленных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана LED-светильников

БАКУ/Trend/ - В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях установлено более 7 000 светодиодных (LED) осветительных приборов. Примерно 40% из них, то есть 3 000 единиц, представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии. На фоне поэтапного продолжения восстановительных и реконструкционных работ ожидается, что в последующие годы эти показатели будут увеличиваться.

Об этом в интервью Trend заявил руководитель отдела управления проектами Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джебраил Алиев.

Он напомнил, что соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики освобожденные от оккупации территории объявлены зоной "зеленой энергии": "С этой целью 3 мая 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

На основании данного распоряжения с привлечением международных консалтинговых компаний разработан концептуальный подход к формированию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях. Главная цель этой концепции – применение энергоэффективных технологий, широкое использование возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов углекислого газа, а также формирование моделей «умных городов», сел и населенных пунктов.

Дж. Алиев подчеркнул, что LED-технологии стали неотъемлемой частью инфраструктуры современного градостроительства и населенных пунктов: "По сравнению с традиционными системами освещения LED-приборы потребляют меньше энергии, имеют более длительный срок службы и требуют меньших затрат на обслуживание, что является ключевым фактором устойчивого развития зон "зеленой" энергии.

Согласно международной практике, на уличное освещение в сельской местности приходится примерно 2–5% от общего потребления электроэнергии. В последние годы, в результате перехода на LED и солнечные системы освещения в ряде стран, этот показатель снизился до 1–2%".

Руководитель отдела отметил, что применение гибридных LED и солнечных систем освещения получило широкое распространение в рамках восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

"LED технологии, в основном, используются для освещения вновь построенных улиц и автомагистралей в Агдаме, Физули, Джебраиле, Шуше, Ходжалы, Лачине и других городах и регионах. В ряде населенных пунктов установлены фонарные столбы, оснащенные монокристаллическими солнечными панелями и работающие в автономном режиме, что позволяет минимизировать зависимость от централизованной электросети", - заключил Дж. Алиев.

