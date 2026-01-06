В Азербайджане запущена новая платформа для цифрового управления документами моряков

БАКУ /Trend/ - Государственное морское и портовое агентство (ГМПА) Азербайджана сделало важный шаг в направлении цифровизации с целью обеспечения более прозрачной, оперативной и соответствующей современным требованиям проверки и отслеживания документов моряков. В рамках этой инициативы была введена единая цифровая платформа под названием My Cabinet.

Как сообщили Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, новая цифровая платформа позволит морякам удобно отслеживать свои документы из единого центра. Система обеспечивает контроль за статусом сертификатов (дипломов) моряков, свидетельств о специальной подготовке, электронные версии этих документов, информацию о запланированных для моряков учебных мероприятиях, возможность отправки онлайн-заявок и получения ответов, а также получение различных информационных и просветительских уведомлений.

Кроме того, в ближайшее время через платформу My Cabinet будут предоставляться результаты всех экзаменов, проводимых в госагентстве. Это новшество позволит оперативно и прозрачно проверять подлинность документов, одновременно минимизируя случаи их подделки.

Инициатива ГМПА направлена на расширение цифровой трансформации в морской сфере, повышение качества услуг и рост удовлетворенности пользователей.

Пользователи могут получить доступ к платформе My Cabinet через раздел «Личный кабинет» на официальном сайте ГМПА, а также по ссылке: https://seafarer.ddla.gov.az.

