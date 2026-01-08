Иран прилагает усилия для расследования законных требований граждан на фоне мирных протестов - МИД

БАКУ/Trend/ - Иран официально признает мирные протесты в рамках закона и прилагает усилия для расследования законных требований своих граждан.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

Согласно документу, Иран подчеркнул важность принятия необходимых мер для сокращения экономических проблем, отметив при этом, что значительная часть этих трудностей возникла на фоне санкций США против страны.

В заявлении отмечено, что Иран укрепляя национальное единство граждан, будет противостоять любому вмешательству и не допустит подрыва независимости и суверенитета страны.

Следует отметить, что с конца декабря в стране проходят протесты из-за таких проблем, как обесценивание иранского риала по отношению к иностранной валюте, инфляция и экономико-финансовый кризис.

