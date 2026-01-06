"Агент 007" Пирс Броснан восхищен азербайджанской галерей - интервью с Зарифой Асадовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дипломат по образованию, педагог испанского языка и художник по зову души, галерист Зарифа Асадова рассказала Trend Life о миссии нового очага культуры в Баку - Buta Gallery.

Отметим, что Buta Gallery является первой онлайн-галереей искусства на Кавказе, созданной в 2010 году. За 16 лет деятельности галерея сотрудничала с более чем 100 деятелями культуры и искусства, сформировав обширную и уникальную коллекцию. Онлайн-формат позволил сделать коллекцию доступной зрителям по всему миру - в США, Европе, Азии и Австралии. Международное признание и многолетний интерес аудитории стали логичным шагом к открытию выставочного пространства в Баку, где галерея продолжает свою миссию по развитию и популяризации азербайджанского искусства. В настоящее время в галерее проходит выставка классических азербайджанских художников. Куратор проекта - мастер кисти, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов.

Художественный руководитель Buta Gallery Зарифа Асадова - выпускница факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО), аспирантуры по политическим наукам Бакинского государственного университета, а также обучалась в Азербайджанской государственной академии художеств

- Какова основная цель создания Buta Gallery?

- Наша главная цель - продвижение азербайджанской культуры и искусства на международном уровне. Это был наш первый и главный замысел с самого начала. Мы хотели показать миру самобытность, глубину и уникальность азербайджанского искусства.

Когда мы начинали 16 лет назад, в Азербайджане практически не существовало онлайн-галерей. Мы привлекали иностранных специалистов, создавали сайт, чтобы нас могли видеть за рубежом, становясь частью глобального цифрового пространства. Со временем деятельность расширялась, и сегодня мы пришли к логичному шагу - открытию физического выставочного зала. Мы работаем всего второй месяц, но уже видим большой интерес как со стороны жителей Баку, так и со стороны зарубежных ценителей искусства. К нам приходят люди со всего мира, и, приезжая в Азербайджан, они получают возможность увидеть произведения вживую - это и есть настоящий культурный обмен.

- В Баку много галерей, музеев, частных коллекций. В чём ваше отличие?

- Наше ключевое отличие в том, что с самого начала мы ориентировались не на внутренний рынок, а на международную аудиторию. Мы создавали галерею сразу как глобальный проект.

Моё первое образование и профессиональный путь связаны с дипломатией и международными отношениями. Я окончила МГИМО по специальности «Международные отношения», затем аспирантуру Бакинского государственного университета по политическим наукам, работала в государственных структурах. Сейчас я преподаю испанский язык.

Именно дипломатическое мышление повлияло на концепцию галереи: азербайджанское искусство невероятно богато и самобытно, и оно нуждается в более активной международной пропаганде. Я побывала более чем в двадцати странах, объехала практически всю Европу, бывала в США и везде обязательно посещала музеи и выставки. Я заметила, что в Европе и Америке искусство всё чаще уходит в крайний концептуализм, где нередко теряется искренность и человеческое начало. На этом фоне азербайджанское искусство вызывает искренний интерес у зарубежных ценителей - оно эмоционально, глубоко, наполнено историей и душой. Это отмечают и коллекционеры, и профессионалы.

Отмечу один интересный факт: звезда Голливуда Пирс Броснан (исполнитель роли агента 007) лично написал письмо в поддержку нашей галереи и выразил восхищение нашей деятельностью. Это произошло через нашу онлайн-платформу.

- Откуда у вас, дипломата по образованию, такая глубокая любовь к искусству?

- Это, безусловно, семейное. В моей семье были люди, связанные с искусством. Мой отец был великолепным каллиграфом и прекрасно рисовал, хотя это не было его профессией. С детства я собирала альбомы музеев, могла часами рассматривать репродукции. Уже в 11–12 лет я жила этим миром.

Искусство - это сфера абсолютной искренности, здесь невозможно фальшивить. В каждой картине, в каждой скульптуре - правда автора. В моём телефоне хранится около 17 тысяч изображений произведений искусства, и каждое из них - мгновение моей души и сердца.

Испанский язык я начала изучать под влиянием любви к творчеству Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Диего Веласкеса, Хуана Миро и других испанских мастеров. Я принимала активное участие в испанском театре при МГИМО. А когда проходила летние курсы в школе AIL в Мадриде, на протяжении месяца каждый день посещала музей Прадо - один из крупнейших и значимых музеев европейского искусства. Меня там уже узнавали. Это был настоящий праздник для души. Также огромное впечатление на меня произвели мир Сальвадора Дали и архитектура Антонио Гауди в Барселоне.

- Вы сами пишете картины?

- Да. Я обучалась в Азербайджанской государственной академии художеств, изучала живопись, а также была приглашена в Московскую академию имени Сурикова. Я представляла свои работы на международных экспозициях.

Мне близок импрессионизм, особенно пейзажи. Я люблю природные состояния - например, цветочные миражи в горах Губы, у подножия Шахдага. Это редкие мгновения, которые хочется поймать и сохранить. Каждая моя картина для меня слишком личная, и я пока не готова расставаться с ними. Я считаю, что художник должен быть полностью готов, прежде чем выходить с персональной выставкой. Пока у меня около 50 работ, но, по моему внутреннему ощущению, нужно создать 300–400, чтобы выбрать из них 20–30 для полноценной персональной экспозиции.

- Расскажите о коллекции галереи.

- В фонд галереи входят произведения таких выдающихся азербайджанских мастеров, как Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков, Бёюкага Мирзазаде, Микаил Абдуллаев, Таги Тагизаде, Халифа Сафарова, Ариф Гусейнов, Алияр Алимирзоев и другие. Около 80% экспозиции - это моя личная коллекция. В ней более 200 работ азербайджанских мастеров. Я собираю коллекцию уже 16 лет и принципиально работаю только с азербайджанскими художниками. К нам часто обращаются авторы из других стран, но мы вежливо отказываем, поскольку наша миссия - продвижение именно азербайджанского искусства.

Мы также возвращаем забытые имена. Например, работы Махмуда Тагиева 1950-х годов долгие годы находились в запасниках зарубежных галерей. Мы дали им новую жизнь, представили широкой публике. Это вопрос сохранения памяти и культурной ответственности. Мы стремимся знакомить зрителей с редкими произведениями, раскрывая творчество талантливых, самобытных и многогранных художников. В галерее также планируется реализация различных культурных проектов.

- Вы считаете себя больше дипломатом или галеристом?

- Азербайджанская женщина во все времена отличалась храбростью, мудростью и верностью, оставаясь опорой семьи и государства. Одной из самых ярких фигур в истории стала Сара Хатун - первая женщина-дипломат Востока, имя которой навсегда вошло в летопись азербайджанской государственности. Через пример этой личности я убеждена, что искусство - это самая сильная форма дипломатии. Можно быть официальным дипломатом, а можно представлять страну через культуру - и зачастую это действует гораздо глубже. Я выбрала этот путь осознанно. Через искусство я продвигаю Азербайджан, его историю, душу и идентичность. И, несмотря на 16 лет работы, мне кажется, что я всё ещё в начале пути. Мир искусства бесконечен, как горизонт: сколько ни идёшь - он всегда впереди…

