Завершено 70% строительно-монтажных работ на ж/д линии Горадиз-Агбенд (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Работы по проектированию и строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд продолжаются.

Как сообщили Trend в ответ на запрос в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), выполнено 85% проектных работ и 70% строительно-монтажных работ по железнодорожной линии.

Отмечается, что протяженность железной дороги составляет 110,4 км, а с ответвлениями - 140,6 км.

В рамках проекта предусмотрено строительство 8 станций, 594 инженерных сооружений, включая 40 мостов и 4 тоннеля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!