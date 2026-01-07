Соглашение на COP29 открывает новые инвестиционные возможности для развивающихся стран - ВБ

БАКУ /Trend/ - Соглашение по международным углеродным рынкам на конференции COP29, прошедшей в Азербайджане в ноябре 2024 года, может расширить участие стран с низким уровнем дохода на рынке и стимулировать рост инвестиционных потоков, сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Отмечается, что рынки углеродных кредитов играют важную роль в привлечении частного капитала.

"Они имеют потенциал выступать в качестве механизма для направления частных инвестиций в проекты развития, которые сокращают или удаляют выбросы из атмосферы. Это, например, посадка новых лесов и внедрение технологий в странах с низким уровнем дохода, таких как использование экологичных печей для приготовления пищи.

Так, по оценкам, в период с первого по третий квартал 2024 года было привлечено около 14 млрд долларов США на разработку новых проектов углеродных кредитов по всему миру, при этом наибольшая доля была направлена на проекты по удалению углерода с использованием природных решений", - говорится в информации.

Как сообщает банк, недавнее соглашение по международным углеродным рынкам на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку может способствовать расширению участия в рынке и стимулировать рост инвестиционных потоков в страны с низким уровнем дохода.

Подчеркнуто, что это соглашение обеспечивает ясность правил трансграничного обмена углеродными кредитами в рамках Статьи 6 Парижского соглашения.

"После вступления в силу дополнений к соглашению внимание сместится на его практическую реализацию, которая потребует наращивания потенциала стран — от создания институциональных и регуляторных структур до внедрения рыночной инфраструктуры, такой как реестры. Подтверждение углеродных рынков под управлением ООН открыло альтернативный путь участия в рынке, что особенно важно на фоне растущего контроля за прозрачностью добровольных углеродных рынков в последние годы", - сообщает банк.

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане в ноябре 2024 года, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.