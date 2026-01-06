Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9947 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,0920 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9947
|AUD
|1,1432
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1177
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2435
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6302
|HKD
|0,2183
|INR
|0,0189
|GBP
|2,3043
|SEK
|0,1856
|CHF
|2,1488
|ILS
|0,5384
|CAD
|1,235
|KWD
|5,5339
|KZT
|0,3314
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5194
|MDL
|0,1017
|NOK
|0,1697
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,607
|PLN
|0,4735
|RON
|0,392
|RUB
|2,092
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3279
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,324
|TRY
|0,0395
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0401
|JPY
|1,087
|NZD
|0,9857