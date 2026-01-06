Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 января

Экономика Материалы 6 января 2026 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9947 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,0920 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9947
AUD 1,1432
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1177
CZK 0,0824
CNY 0,2435
DKK 0,267
GEL 0,6302
HKD 0,2183
INR 0,0189
GBP 2,3043
SEK 0,1856
CHF 2,1488
ILS 0,5384
CAD 1,235
KWD 5,5339
KZT 0,3314
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5194
MDL 0,1017
NOK 0,1697
UZS 0,0142
PKR 0,607
PLN 0,4735
RON 0,392
RUB 2,092
RSD 0,0169
SGD 1,3279
SAR 0,4533
xdr 2,324
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,0401
JPY 1,087
NZD 0,9857
