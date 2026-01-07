Названа площадь разминированных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре в декабре 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В результате гуманитарных операций по разминированию, проведенных в Карабахе и Восточном Зангезуре в декабре 2025 года, было разминировано 5098,7 гектаров земли.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены и обезврежены 4169 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«На освобожденных от оккупации территориях Газахского района в декабре 2025 года было разминировано 4,4 гектара земли, обнаружено 5 мин и неразорвавшихся боеприпасов», — подчеркнули в Агентстве.

