Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названа площадь разминированных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре в декабре 2025 г.

Общество Материалы 7 января 2026 10:23 (UTC +04:00)
Названа площадь разминированных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре в декабре 2025 г.

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В результате гуманитарных операций по разминированию, проведенных в Карабахе и Восточном Зангезуре в декабре 2025 года, было разминировано 5098,7 гектаров земли.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены и обезврежены 4169 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«На освобожденных от оккупации территориях Газахского района в декабре 2025 года было разминировано 4,4 гектара земли, обнаружено 5 мин и неразорвавшихся боеприпасов», — подчеркнули в Агентстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости