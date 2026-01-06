В Азербайджане выросли кредитные вложения в торговый и сервисный сектор

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитов, вложенных действующими в Азербайджане банками и небанковскими кредитными организациями в торговый и сервисный сектор, достиг 4,294 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, данный показатель в месячном сравнении вырос на 71,7 миллиона манатов или на 1,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 236,9 миллиона манатов или на 5,8%.

Отметим, что в целом по состоянию на 1 декабря прошлого года кредитный портфель по вложениям в реальный сектор экономики в Азербайджане составил 32,009 миллиарда манатов.

Это больше на 294,5 миллиона манатов или на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4 миллиарда манатов или 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года.

