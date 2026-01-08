Демаркация армяно–азербайджанской границы важна для проекта TRIPP - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Демаркация армяно-азербайджанской границы необходима для реализации проекта транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"Сейчас идут определенные рабочие процессы, и в подходящее время процесс демаркации будет продолжен... Конечно, всё это будет происходить и на местах, потому что для запуска коммуникаций и проекта TRIPP как минимум эти участки границы должны быть демаркированы", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится процесс делимитации и демаркации границ.

Он отметил, что сейчас на территории ведутся активные работы и, как только появятся новости, о них будет сообщено.

"Это работы, требующие тонкого подхода. Сейчас ведется работа над подготовкой документов для учета этих тонкостей", - сказал премьер.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

