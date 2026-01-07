ЕБРР инвестирует в развитие отечественной фармацевтики Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажет поддержку дальнейшему развитию внутреннего фармацевтического производства в Узбекистане, профинансировав одного из ведущих местных производителей — компанию Nika Pharm, передает Trend.

Согласно информации, ЕБРР предоставит компании кредит в размере до 20 млн долларов США. Средства будут направлены на реструктуризацию баланса, модернизацию оборудования и обновление производственных мощностей.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество и привести весь производственный процесс в соответствие со стандартами Надлежащей производственной практики (GMP) сертификационной системы Всемирной организации здравоохранения.

Nika Pharm является клиентом ЕБРР с 2021 года. Компания зарекомендовала себя как надежный производитель лекарственных средств, включая таблетки, капсулы, саше и назальные спреи. Продукция предприятия применяется для лечения простудных заболеваний, а также в области гастроэнтерологии, педиатрии и урологии.