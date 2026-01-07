Иранские СМИ опровергают информацию о захвате города Абданан протестующими

БАКУ/Trend/ - Город Абданан в провинции Илам на западе Ирана не захвачен протестующими.

По информации Trend, об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на местные официальные лица.

Отмечается, что вчера около 17:00 примерно 300 человек собрались вокруг площади "Валиаср" в Абданан и направились в сторону площади "Басидж". По пути к ним присоединилась еще одна группа протестующих.

Иранские СМИ сообщают, что по пути протестующие выражали недовольство экономической ситуацией и ростом цен. Среди участников также звучали различные лозунги. Около 19:00, после того как большинство протестующих покинули акцию, произошли беспорядки, в ходе которых был нанесен серьезный ущерб общественному имуществу. Бунтовщики атаковали правительственные учреждения и банки, они сожгли документы нескольких банков.

Отмечается, что, увидев выход ситуации из-под контроля, полиция вмешалась, и в течение менее чем 15 минут на улицах Абданана был восстановлен порядок.

