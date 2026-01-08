Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 января

Экономика Материалы 8 января 2026 09:05 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9857 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,1172 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9857
AUD 1,14
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1173
CZK 0,0818
CNY 0,2433
DKK 0,2657
GEL 0,6311
HKD 0,2183
INR 0,0189
GBP 2,2883
SEK 0,1851
CHF 2,1322
ILS 0,5355
CAD 1,226
KWD 5,5333
KZT 0,333
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5161
MDL 0,1018
NOK 0,1686
UZS 0,0141
PKR 0,6045
PLN 0,4718
RON 0,3902
RUB 2,1172
RSD 0,0169
SGD 1,3247
SAR 0,4533
xdr 2,3248
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,0397
JPY 1,0849
NZD 0,98
