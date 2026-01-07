Стало известно о состоянии здоровья лица, подорвавшегося на мине в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - 7 января около 13:00 в Физулинскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, 1985 года рождения, подорвавшийся на мине в Джебраильском районе.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что ему был поставлен диагноз: открытая рана правого коленного сустава, открытые раны верхней и нижней трети правой голени, бедер обеих ног, передней брюшной стенки.

«Лечение пострадавшего продолжается. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести», — сказали в TƏBİB.

14:43

7 января в селе Мехдили освобожденного от оккупации Джебраильского района произошел минный инцидент.

Об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию, передает Trend.

Согласно информации, сотрудник одной из частных компаний, задействованных в гуманитарных операциях по разминированию, Мамедов Рашад Нариман оглу, 1985 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил легкие ранения ноги.

Пострадавший был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

