Добыча газа в Европе в 2025 году снижается девятый месяц подряд - GECF

БАКУ/Trend/ - Добыча природного газа в Европе в октябре 2025 года сократилась девятый месяц подряд, что свидетельствует о формировании одного из самых слабых показателей годового производства за последние годы, сообщает Trend со ссылкой на данные Форума стран-экспортёров газа (GECF).

В октябре объемы добычи газа в Европе снизились на 0,8% в годовом выражении - до 15,8 миллиардов кубометров, продолжив устойчивый нисходящий тренд, обусловленный главным образом сокращением производства в Норвегии, Великобритании и Нидерландах.

"В 2025 году это уже девятый месяц подряд, когда в Европе фиксируется годовое снижение добычи природного газа, что отражает сохраняющееся давление со стороны предложения в крупнейших странах-производителях региона", - говорится в отчете GECF.

Отмечается, что общее падение добычи было частично компенсировано ростом производства в Дании, чему способствовал ввод в эксплуатацию газового месторождения Tyra Phase II в Северном море, а также умеренным увеличением объёмов добычи газа в Турции.

Согласно информации, в странах Европейского союза месячная добыча газа в октябре составила 2,4 миллиарда кубометров, при этом крупнейшими производителями в блоке по-прежнему оставались Нидерланды и Румыния.

"По итогам января-октября совокупная добыча газа в Европе достигла 152,2 миллиардов кубометров, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя этот показатель примерно на 3 миллиарда кубометров превышает пятилетний минимум, зафиксированный в 2023 году, данные указывают на негативные перспективы добычи по итогам всего 2025 года.

Норвегия, на долю которой приходится почти 66% совокупной добычи газа в Европе, внесла наибольший вклад в общее снижение производства. Существенное сокращение объёмов добычи также зафиксировано в Великобритании и Нидерландах", - говорится в информации Форума.

Как сообщает GECF, в то же время ожидается, что в 2025 году Дания продемонстрирует положительную динамику добычи на фоне продолжающегося роста производства на месторождении Tyra, тогда как Румыния и Турция, согласно прогнозам, также увеличат объёмы добычи газа.