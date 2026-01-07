Принято решение по делу обвиняемого в покушении на Фазиля Мустафу

БАКУ /Trend/ - Состоялся судебный процесс по кассационной жалобе на решение, вынесенное в отношении одного из обвиняемых в покушении на убийство депутата Фазиля Мустафы, - Рашада Ахмедова.

Решение было принято сегодня в Верховном суде на заседании под председательством судьи Ильгара Джафарова, сообщает Trend.

Кассационная жалоба не была удовлетворена, приговор был оставлен в силе.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Азер Сарыджанов был приговорен к пожизненному заключению, Сабухи Ширинов - к 20 годам, Рашад Ахмедов - к 19 годам, Эльшад Аскеров - к 18 годам, Эмин Алияров - к 4 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда нижестоящей инстанции.

Напомним, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата Фазиля Мустафы возле его дома был совершен террористический акт с применением оружия - автомата Калашникова. Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения.

По данному факту в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его служебной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, подозреваемые в совершении теракта были задержаны и переданы следствию. По уголовному делу, проведенному в Службе государственной безопасности, Эмину Алиярову, Рашаду Ахмедову, Азеру Сарыджанову, Эльшаду Аскерову, Сабухи Ширинову было предъявлено обвинение.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!